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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail polisi Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı

KUDÜS - İsrail polisi Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı

- İsrail polisinin Şam Kapısı'nda Filistinlilere coplarla saldırmasıİsrail polisi Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdıKUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı önünde akşam namazı kılan Filistinlilere coplarla saldırıda bulundu.Bir grup Filistinli, akşam namazını Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kılmak istedi.İsrail polisi, namaz kılan Filistinlileri önce itekledi, ardından da coplarla saldırdı.Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Şam Kapısı'ndaki bugünkü olaylarda 10 kişiyi yaraladığı belirtildi.Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin tedavisinin bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı ifade edildi.Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben - Gvir'in, bugün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istemesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.Ben - Gvir'in provokatif girişimine tepki gösteren Filistinlilere ses bombasıyla müdahalede bulunan İsrail polisi, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Basın Açıklaması Yazılı Açıklama Sağlık Ekipleri 

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