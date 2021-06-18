KUDÜS - İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti
- Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplanan Filistinlilerin sloganlar atması - Yürüşe geçen Filistinliler - İsrail polisinin gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermiyle müdahale etmesi - Yaralanan ve fenalaşan Filistinlilere müdahale edilmesiİsrail polisi Mescid - i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti - Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler İsrail polisinin plastik mermiyle açtığı ateş sonucu yaralandıKUDÜS (AA) - İsrail polisi Mescid - i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.İşgal altındaki Doğu Kudüs ’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid - i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi protesto edildi.Yüzlerce Filistinli, Harem - i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı.Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem - i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti.İsrail polisi, Mescid - i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı.İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid - i Aksa’daki olaylar devam ediyor.Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.
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