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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti

KUDÜS - İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti

- Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplanan Filistinlilerin sloganlar atması - Yürüşe geçen Filistinliler - İsrail polisinin gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermiyle müdahale etmesi - Yaralanan ve fenalaşan Filistinlilere müdahale edilmesiİsrail polisi Mescid - i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti - Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler İsrail polisinin plastik mermiyle açtığı ateş sonucu yaralandıKUDÜS (AA) - İsrail polisi Mescid - i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.İşgal altındaki Doğu Kudüs ’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid - i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi protesto edildi.Yüzlerce Filistinli, Harem - i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı.Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem - i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti.İsrail polisi, Mescid - i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı.İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid - i Aksa’daki olaylar devam ediyor.Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.

Protesto Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Cuma Namazı Plastik Mermi 

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