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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail polisi Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail polisi Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı

- Gözaltına alınan 10 yaşındaki Filistinli çocuğun polis aracındaki görüntüsü - Gözaltına alınan çocuğun kardeşlerinin, ağlaması ve serbest bırakılması için polise yalvarmalarıİsrail polisi Kudüs 'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldıKUDÜS (AA) - İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs 'ün kuzeyinde yer alan Beyt Hanina beldesinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.İşgal altındaki Doğu Kudüs ’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, ismi belirtilmeyen Filistinli çocuğun gözaltına alınma anına ilişkin görüntüleri yayınladı.Görüntülerde, 10 yaşındaki çocuğun gözaltına alınırken kardeşlerinin, ağladığı ve serbest bırakılması için polise yalvardıkları görülüyor.Öte yandan, görgü tanıkları İsrail polisinin, çocuğu bir müddet polis aracında tuttuktan sonra salıverdiğini ifade etti.
Filistinli çocuğun neden gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmedi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Polis Aracı İsrail Forma İşgal Irak 

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