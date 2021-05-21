KUDÜS - İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı (1)
- İsrail polisinin namazan çıkanlara plastik mermeKUDÜS (AA) - İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs ’te bulunan Mescid - i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid - i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.Filistinliler daha sonra Mescid - i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.
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