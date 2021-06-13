Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail'de aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddua

KUDÜS - İsrail'de aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddua

- Aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddualarından detaylarKUDÜS (AA) – İsrail'deki aşırı sağcı Siyonist Yahudiler, Gelecek Var ve Yamina partileri öncülüğündeki koalisyon hükümeti için güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu sürerken, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nda bedduaya çıktı.İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett karşıtlarının çağrısı üzerine yüzlerce Yahudi, Ağlama Duvarı'nda toplandı.Haham Shmuel Eliyahu liderliğinde düzenlenen ayinde, "Tanrı'nın onlara devletin Yahudiliğini ve ülkenin her yerinde Yahudi yerleşim birimleri inşa projelerini zayıflatmaya yönelik planlarını gerçekleştirme fırsatı vermemesini diliyoruz" şeklinde dualar okundu.Ayinde ayrıca "İsrail'in Arapların eline geçeceği" uyarıları da yapıldı.

Aşırı Sağ Aşırı Sağcı İsrail Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement