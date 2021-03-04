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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail, Avusturya ve Danimarka Kovid-19'a karşı iş birliği yapacak

KUDÜS - İsrail, Avusturya ve Danimarka Kovid-19'a karşı iş birliği yapacak

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in basın toplantısı için gelişleri - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması - Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in konuşması - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un konuşmasıKUDÜS (AA) - İsrail, Avusturya ve Danimarka, yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı ilaç geliştirmek için ortak araştırma yapma ve aşı üretimi konularında iş birliğine gitme kararı aldı.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Tel Aviv yönetimiyle Kovid - 19'la mücadelede iş birliğini görüşmek üzere İsrail'e geldi.Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'de Kovid - 19 aşısının iki dozunu olanlara özgü, "yeşil pasaport" olarak adlandırılan uygulamanın işleyişi hakkında bilgi vermek için konukları Kurz ve Frederiksen ile Tel Aviv yakınlarındaki bir spor merkezini ziyaret etti.Daha sonra Batı Kudüs 'teki başbakanlık binasına geçen liderler, burada üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Netanyahu, İsrail, Avusturya ve Danimarka'nın Kovid - 19'a karşı ilaç geliştirmek için ortaklaşa araştırma yürütülmesi ve aşı üretimine ortak yatırım yapmayı planladığını duyurdu.Üç ülkenin Kovid - 19 ile mücadele konusunda vardığı iş birliğinin önemine vurgu yapan Netanyahu, başka ülkelerin de bu plana dahil olmak istediğini söyledi.

Kruz ise Avrupa Birliğinin aşı girişiminden memnun olduklarını ifade ederken, "Ama aynı zamanda dünya çapında iş birliği yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Danimarka Başbakanı Frederiksen de salgının başlangıcından bu yana İsrail, Avusturya ve Danimarka'nın çok yakın çalıştığını ifade etti.

Spor Merkezi Koronavirüs Basın Toplantısı Toplantı Başbakanlık 

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