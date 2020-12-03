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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki gösteriye müdahalesinde 32 yaralı

KUDÜS - İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki gösteriye müdahalesinde 32 yaralı

- İsrail askerlerinin Filistin li göstericilere müdahale görüntüleri - Göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atılması - Gösterilere destek veren Ortodoks Yahudi “Neturei Karta” cemaati üyelerinden görüntü - İsrail askerlerinin gruba müdahalesi - Ateşe verilen lastiklerden görüntülerKUDÜS (AA) – İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde 32 Filistin li yaralandı.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin li grupların çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Er - Ras bölgesinde İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa etme planına karşı gösteri düzenlendi.
Gösteriye Filistin ’e verdikleri destekle bilinen Ortodoks Yahudi “Neturei Karta” cemaati üyelerinin de katıldığı ifade edildi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiği belirtildi. Müdahale sırasında 32 Filistin li plastik mermiyle yaralandı. - Filistin li yetkililer de yaralandıSağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre, yaralananlar arasında Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el - Alul ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf da bulunuyor.Yahudi yerleşimciler, pazartesi günü Er - Ras bölgesinde Filistin lilere ait tarım arazilerine el koymaya çalışmıştı. Bölgede hafriyat çalışmaları başlatan Yahudi yerleşimcilere Filistin liler tepki göstermişti.İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistin liler için hayatı daha da zor hale getiriyor.Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Tarım Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Yazılı Açıklama Plastik Mermi 

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