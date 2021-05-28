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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kudüs için pedalladılar

Kudüs için pedalladılar

Bisiklet sürenler DRONE görüntüsü

Farkındalık Bisiklet Turu Allah Bisiklet Katliam 

-Bisiklet Sürenler Yerden detay
-Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Konuşması
-Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı konuşması
-Bitiş detay

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Filistin'de yaşanan katliama karşı farkındalık oluşturmak için Samsun’da “Kudüs İçin Bisikletini Al Gel” isimli etkinlik yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de katıldığı etkinlikte bisikletliler tüm dünyaya, Kudüs’te yaşananlara dikkat çekmek ve çocukların ölmesini istemediklerini anlatmak için 7 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü. Programda konuşan Başkan Mustafa Demir, Türkiye olarak Filistin davasının yanında olduklarını dile getirerek, "Kudüs'te Filistinlere karşı bir katliam var. Zulüm var, işgal var. İnşallah bunu gençlerimiz vasıtasıyla tüm dünyaya Samsun'dan haykıracağız" dedi.
“Ümidimiz gençlikte” diyen Vali Zülkif Dağlı ise "Mescid'i Aksa'nın kurtuluşu da gençlerimiz vasıtasıyla olacak. Farkındalık ve duyarlılık kazandırma çalışmalarımızı Kudüs Platformu ve Mescid'i Aksa Platformu adı altında devam ettireceğiz. Gençliğimizin buna sahip çıkması son derece önemli" diye konuştu.
Atakum Gençlik Merkezi önünden başlayan bisiklet turu Yat Limanı’nda sona erdi. (KK-SLH-
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