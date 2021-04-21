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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kudüs halkı Mescid-i Aksa avlusunda iftar açtı

- Kudüs halkı Mescid-i Aksa avlusunda iftar açtı

Mescid-i Aksa'dan detay

( KUDÜS ) KUDÜS

İftar Yemeği Teravih Namazı İsrail 


- Kudüs halkı, İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda iftar açtı. Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Filistin’de Covid-19 tedbirleri, halkın Ramazan mutluluğunu birlikte yaşamasına engel olmadı. Kudüs halkı iftar için Mescid-i Aksa avlularına akın etti. İftar saati yaklaşırken Kudüs halkı, iftar yemeğini evden getirerek Mescid-i Aksa'nın avlusunda ezan okunmasını bekledi. Kudüslüler, iftarın ardından Mescid-i Aksa’da teravih namazı kıldı. İsrail işgal yetkilileri, daha önce korona virüs salgının nedeniyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da teravih namaz kılmalarını ve iftar yapmalarına izin vermemişti. Ancak İsrail Sağlık Bakanlığı’nın sürdürdüğü yoğun aşılama kampanyasının ardından Filistinlilerin teravih namaz kılmalarını yeniden izin verdi.
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