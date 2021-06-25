KUDÜS - Filistinli muhalif Nizar Benat'ın Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi protesto edildi
: - Kubbetüs Sahra Camisi önünde toplanan Filistinlilerin sloganlar atması KUDÜS (AA) - Kudüs 'teki Müslümanlar, cuma namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid - i Aksa'da kıldı. Namaz sonrası Kubbetüs Sahra Camisi önünde toplanan Filistinliler, bağımsız muhalif Nizar Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetmesini protesto etti. Göstericiler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas karşıtı sloganlar attı.
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