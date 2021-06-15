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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KUDÜS - Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı

KUDÜS - Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı

- Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşünden detay görüntüler - Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde'nin açıklamasıAşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladıKUDÜS (AA) - Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü" olaylı başladı.
Aşırı sağcı Yahudileri ellerindeki İsrail bayraklarıyla, Batı Kudüs ’te başlayarak Enbiya (HaNeviim) caddesinden Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'na ulaştı.Şam Kapısı çevresindeki Kanuni Sultan Süleyman caddesinde İsrail polisi koruması altında tur atan Yahudiler, "Araplara ölüm" sloganlarıyla Şam Kapısı önündeki alana indi.Şam Kapısı'nda gazetecilere söven ve sataşan Yahudiler, alanda bulunan Filistinli bir kadın ve gence saldırdı.İsrail polisi, karşılık vermeye çalışan Filistinli genci yaka paça gözaltına aldı.Provokatif hareketler yapan fanatik Yahudilerin Şam Kapısı’ndaki "Bayrak Yürüyüşü" eylemleri İsrail yanlısı sloganlar eşliğinde devam ediyor.Aşırı sağcı milletvekili İtamar Ben - Gvir de İsrail polisi eşliğinde alanda yer alırken, İsrail polis helikopteri de kutsal şehir üstünde tur atıyor.Öte yandan Şam Kapısı çevresi başta olmak üzere Selahaddin caddesi boyunca da İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi devam ediyor.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail polisinin şu ana kadar Filistinlilere müdahalesinde 17 Filistinli yaralandı.Ayrıca, İsrail polisi şu ana kadar en az 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Polis Helikopteri İsrail Yazılı Açıklama Milletvekili Helikopter 

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