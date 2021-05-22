KUDÜS - Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: 'Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim' (1)
KUDÜS - Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: "Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim" (1)
: - Kudüs 'ten ve Mescid - i Aksa'dan görüntüler - Mescid - i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys ile röportajİsrail saldırılarına karşı Mescid - i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar"dan Kur'an - ı Kerim öğretmeni Huveys (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana İsrail güçleri tarafından 28 kez gözaltına alındığını ancak sadece bir kere üzüntüden ağladığını aktardı.Mescid - i Aksa'da gönüllü olarak beklemelerinin kendisini, aile fertlerini İsrail yetkililerinin kovuşturma ve tacizine maruz bıraktığını aktaran Huveys, yaklaşık 4 yıl önce Mescid - i Aksa ile bağlantısından dolayı gözaltına alınmasına rağmen İsrail cezaevinde kaldığı birkaç gün boyunca başörtüsü ve pardösüsünü çıkartmak zorunda kaldığını aktardı.
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