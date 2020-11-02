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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Küçükyumuk ailesinden acı haber

Küçükyumuk ailesinden acı haber

- Cesetlerin çıkarılması görüntüleri canlı yayından geçilmiştir.

Canlı Yayın Deprem Ticari Araç 

- - Enkaz çalışmalarından detaylar
- - Enkazdan çıkarılan ticari araçtan detaylar
- - Drone görüntüleri

( İZMİR )- Depremden geriye mutlu aile fotoğrafı kaldı- Akşam saatlerinde enkaz altından çıkarılan 3 kişinin anne, baba ve çocukları olduğu öğrenildi- Geride kalan 55. saatte arama kurtarma ekiplerinin gece mesaisi devam ediyor İZMİR

- İzmir’deki büyük depremde enkaz altından çıkarılan aileden geriye çocuklarıyla çekilmiş mutlu fotoğraf karesi kaldı. Doğanlar Apartmanından akşam saatlerinde çıkarılan kişilerin Küçükyumuk ailesinden baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş olduğu öğrenildi. İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 55. saat geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanında arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde de devam ettiği çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedine ulaşılan 3 kişinin aynı aileden Mert Küçükyumuk ile eşi Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu öğrenildi. Aileden ise sadece geriye çocukları minik Ateş ile çekilmiş mutlu aile fotoğrafı kaldı. Halen enkaz altında 6 kişinin kaldığı tahmin edilirken, ekipler çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Öte yandan enkaz altında kalan bir ticari araç da çıkarılarak vinç yardımıyla çekici kamyona yüklendi. Enkazda yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.
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