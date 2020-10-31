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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar Apartmanındaki enkazın altında

Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar Apartmanındaki enkazın altında

Enkaz alanından görüntüler

Deprem Küçük Çocuk 

-Yumuk ailesine ilişkin görüntüler ve fotoğraflar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nda yaşayan Küçükyumuk Ailesinden henüz haber alınamadı. 17 binanın yıkılmasına ve onlarca binayı hasara uğratan depremin ardından enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun olarak çalıştığı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı enkazından yaralılar çıkarılmaya devam ediyor. Aynı binanın 5. katında yaşadıkları öğrenilen Küçükyumuk Ailesi ise göçük altında. Mert Küçükyumuk ve Eda Küçükyumuk çifti ile küçük çocukları Ateş'ten henüz bir haber alınamadı.
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