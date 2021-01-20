Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışmaları yapıldı

--Yaban hayvanlarına yem bırakılması

--Yapılan rop. sırasıyla

--Yaban hayvanların yem yemesi ve detaylar



( BİLECİK ) -- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan;- "Çalışma yapılan alan fotokapan, ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlem ile izlenerek hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmektedir" BİLECİK



- Bilecik'te yaban hayvanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çekmemeleri için Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda yemleme çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar 16. Şube Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde kış şartlarından olumsuz etkilenen ve doğada açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlarına yemleme çalışması yapıyor. Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar 16. Şube Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı bölgesinde yemleme çalışması yapılırken, programa Bilecik Vali Bilal Şentürk de katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü organizasyonuyla Küçükelmalı Göleti civarında, yaban hayatını korumak üzere yemleme yaptıklarını anlatan Vali Şentürk, "Doğa canlılarla güzel. Özellikle Bilecik'te ciddi bir yaban hayatı çeşitliliğimiz var. Bir çoğu da bilinmiyor. Çok nadir türlerin olduğunu biliyoruz. Tabi onları korumalıyız. Bizlere emanetler. Hava şartları çok olumsuz olduğunda hayatlarını idame ettirebilmeleri için, desteğe ihtiyaç duydukları zaman oluyor. Dolaysıyla güzel bir uygulamayla yabani hayvanlara yem bıraktık.'' dedi.

"Çalışma yapılan alan kontrol edilmektedir" Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan da yemleme çalışmalarını, kar örtüsünün çok olduğu ve uzun süre yerde kaldığı alanlarda yapıldığını bildirerek, ''Evcil sürülerin ulaşamayacağı, yerleşim yerlerine uzak ve yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlar tespit edilerek yapılmasına dikkat edilmektedir. Çalışma yapılan alanın fotokapan, ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlem ile izlenerek hedefine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmektedir. Yemleme yapılan alanlarda yaban hayvanlarının kolay avlanmasına neden olabileceğinden söz konusu alanlarda koruma çalışmalarına ağırlık verilmektedir'' diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında, yaban hayvanlarının olduğu belirlenen alanlara besi yemi, saman, ot-yonca, yemek artığı, pazar artığı, ekmek, sakatat gibi yaban hayvanlarının besin diyetinde bulunan yemler bırakılacağını belirten Ayhan, ayrıca yemleme yapılan alanlara yakın yerlerde bulunan göl ve derelerdeki buzlar kırılarak yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının da giderilmeye çalışıldığını söyledi.



Vali Şentürk, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ayhan ve beraberindekilerle birlikte yaban hayvanlarına yem bıraktı. (CKT-Y)



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