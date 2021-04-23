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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 7 yaralı

Küçükçekmece TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 7 yaralı

Kazaya karışan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-Kazada yaralanan vatandaşlara müdahaleden ve ambulanstan görüntü
-Kazazedelerin yakınlarından görüntü
-Kazazede ile röportaj
-Oluşan trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 01:00 sıralarında Küçükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Han Kınalı yönetimindeki 34 MLT 36 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken önce 34 EB 803 plakalı Hilal Mızrak yönetimindeki otomobile daha sonra ise lastiği patlayan ve emniyet şeridinde duran Müslüm Tuğcu yönetimindeki 06 TIZ 35 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobillerde bulunan üç otomobilde bulunan 5’i kadın 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik amaçlı trafik akışını keserken kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu yolun açılmasıyla normale döndü. Kazazedelerin aileleri olay yerine geldi Kaza sonrası kazazedelerin yakınları olay yerine geldi. Otoyol üzerinde duran aile yakınlarını polis ekipleri dizginledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Mehmet Han Kınalı, "Ortalama hızım 120-110 arasındaydı. Orta şeritte giden otomobil, birden önüme kırdı ve hiçbir şekilde bana şans tanımadı. Yavaşlamak için ben şeridimde durdum. O da herhalde sonra başka araca çarptı. Ben süratli değildim. Kazanın bu şekilde olmasının tek sebebi birden önüme kırması oldu. Ben frene bassaydım bu kaza bu kadar büyük olmazdı. Ben araçta tektim. Sağlık durumum iyi, sadece sol kolum biraz uyuşuk’’ diye konuştu.

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