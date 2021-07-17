Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Küçükçekmece E-5’te çocukların tehlikeli oyunu kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece E-5’te çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Küçükçekmece E-5’te çocukların tehlikeli oyunu kamerada

çocuklar tellerden atlarken görüntü

Tehlikeli Oyun Kaçak Kamera Çocuk Oyunu Cep Telefonu 

-yoldan görüntüler
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kazaya davetiye çıkaran çocuk oyunu İSTANBUL

- Küçükçekmece E-5 Karayolunda metrobüse kaçak binen çocuklar, turnikeler yerine tellerden atladı. Çocukların akan trafiğe rağmen yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Metrobüse binen bir grup çocuk Küçükçekmece durağında indi. Kaçak bindiği öğrenilen çocuklar turnikeler yerine tellerden atlamaya başladı.
Trafiğin aktığı bir anda tehlikeye aldırmana yola atlamaya başladı.
Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunda çocuklar, aldırış etmedi. Bazı sürücüler yola atlayan çocuklara çarpmamak için ani fren yaparken, bazıları da kornaya bastığı görüldü.
Tellerden atlayan çocuklar yolun karşısına geçtiği sırada, arkadaşları korkudan çığlık attığı görüldü.
Kazaya davetiye çıkaran çocuklar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı