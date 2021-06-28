Küçükçekmece'deki vahşetin görgü tanığı konuştu



- Küçükçekmece'de bir kadının eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandığı olayın görgü tanığı konuştu.

Yaralı kadına ilk yardım müdahalesi yapan Emre Albayrak, "Çok kan kaybetmişti, bacağımı hissetmiyorum diyordu" ifadelerini kullandı. Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan olayda K.E. isimli şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı E.O.'yu sokak ortasında bıçaklamış, ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılmıştı. Güpegündüz yaşanan vahşete tanıklık eden ve yaralı kadına ilk yardım müdahalesi yapan Emre Albayrak o anları anlattı. Mahallede elektrikçilik yapan Albayrak, “Ben uyuyordum, kadın bıçaklanmaya başlamış. Kadın çığlık atmaya başlayınca aşağı koştum hemen. Sonra adam bizi görünce bıçaklamayı bıraktı, geri çekildi. Bıçağı yere attı. Sonra ben kadına yöneldim. Kadının elini herhalde kötü kesmiş. Kan akışı durmuyordu, ben de koluna bastırdım kan gitmesin diye. Bir şeyle sarmaya çalıştım. Ondan sonra ambulansı bekledik. Kadın, sırtından ve bacağından yaralanmış. ‘Bacağımı hissetmiyorum’ diyordu. Kadını yere yatırdık, koluna bastırmaya devam ettim ben çünkü kolundaki kan durmuyordu. Adam bıçağı yere attı, kadını büyük bir bıçakla bıçakladı. Bıçağı yere attıktan sonra polisi bekledi, ‘Ben teslim olacağım’ dedi" ifadelerini kullandı.

