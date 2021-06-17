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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece’deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor

Küçükçekmece’deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor

Yanan fabrikadan detay

Fabrika Kağıt Fabrikası 

-Söndürme çalışmalarından detay
-Ekiplerden detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Küçükçekmece Halkalı’da bulunan bir kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın saat 00.00’da Küçükçekme Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. (DH-
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