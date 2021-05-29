Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Zincirleme Kaza Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-araçlardan görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak iki araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı istikametine giden ve freni tutmayan İbrahim Karatay idaresindeki 34 AK 8629 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce kavşağı dönen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 GE 886 plakalı otomobile ardından refüje çıkarak Mehmet Halim Baş yönetimindeki 06 GC 44 87 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 GE 886 plakalı otomobil de savrularak refüje çıktı. Kazada ismi henüz öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement