Küçükçekmece’de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

-Kazadan görüntüler (arşiv)



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Küçükçekmece’de hızını alamayan yolcu otobüsünün, manevra yapan hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerası böyle yansıdı. Olay, dün saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, rampa aşağı süratli bir şekilde seyir halinde bulunan Erol Kaya kontrolündeki 34 AN 7584 plakalı belediye otobüsü, inşaat alanına girmek için manevra yapan Telat Tunç kontrolündeki 34 UJ 6675 plakalı hafriyat kamyonuna çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksamıştı. Meydana gelen kazada belediye otobüsünde herhangi bir yolcunun bulunmaması olası facianın önüne geçerken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.



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