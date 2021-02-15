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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Küçükçekmece’de vatandaşların kar çilesi

- Küçükçekmece’de vatandaşların kar çilesi

Yolda kalan araçlar

Kar Çilesi Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Karda kayarak kaza yapan araç
-Otobüste vatandaşların uğraşması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Yolda kalan araçlar cep telefonuyla kayıt altına alındı İSTANBUL

- İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece’de yolda kalan araçlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı geçtiğimiz Cuma günü başlamıştı. Hafta sonu etkisini arttırarak süren yağış, bugün de devam etti. Kar yağışının etkisini gösterdiği kentte, haftanın ilk iş günü olan bugün vatandaşların yaşadığı kar çilesi kameralara yansıdı. Kentin farklı noktalarında yağış nedeniyle trafik dururken, vatandaşlar kimi zaman yürüyerek yollarına devam etti. Küçükçekmece’de yaşanan kar çilesi de vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Bir görüntüde yokuştan inen bir aracın kayarak kaza yaptığı, başka bir görüntüde ise trafiğin durduğu görüldü.
Öte yandan yolda kalan bir otobüsün yola devam edebilmesi için vatandaşların uğraştığı anlar da kameralara yansıdı. (İD-
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