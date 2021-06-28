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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece'de vahşet... Eski eşini bıçakladı, ölmesi için başında bekledi

Küçükçekmece'de vahşet... Eski eşini bıçakladı, ölmesi için başında bekledi

Olay yerinden aktüel görüntüler görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Gözaltı Polis Ekipleri Kadın Hasta 

-Kadının kanlar içinde yerdeki görüntüsü
-Zanlı şahsın fotoğrafı
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de bir adam, eski eşini sokak ortasında bıçakladı, ölmesi için başında bekledi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesiyle şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi 2.Şen Sokak'ta sabah 07.30 sıralarında yaşandı. K.E. isimli şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı E.O.'yu sokak ortasında bıçakladı. İddiaya göre zanlı olayı gerçekleştirdikten sonra ölmesi için karısının başında bekledi. Kadının çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar duruma tepki gösterdi. İddiaya göre bu sırada bir mahalleli adamı uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Mahallelinin tepkisi üzerine adam, bir yakının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı K.E.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
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