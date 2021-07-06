Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Küçükçekmece’de üste geçide çıkan kadın yola atladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece’de üste geçide çıkan kadın yola atladı

Küçükçekmece’de üste geçide çıkan kadın yola atladı

Kadının yerde yatması

İlk Müdahale Trafik Yoğunluğu İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri Kadın Hasta 

-Çevredekilerin başına toplanması
-Polis ekipleri
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkiinde üst geçide çıkan bir kişi, yola atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.Olay, dün öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kadın, otoyol üzerinde bulunan İbrahim Tatlıses üst geçidine çıktıktan sonra yolun ortasına atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yolda seyir halinde olan sürücüler ve çevredeki vatandaşlar kadını yerde hareketsiz şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ağır şekilde yaralanan kadının ambulansa alınması için trafik akışını bir süre durdurdu. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otoyol üzerinde oluşan trafik yoğunluğu trafik ekiplerinin yolu açmasıyla normale döndü. Tedavisi devam eden kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a