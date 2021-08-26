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Küçükçekmece’de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece’de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Küçükçekmece’de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Vatandaş çekimi kaza sonrası

Polis Hastane Trafik Işığı Çekim Sağlık Ekipleri 

-Takla atan araç
-Sökülen trafik direği
-Trafik polisi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir aracın kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 RV 0391 plakalı Peugeut 306 marka ve modelli araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan trafik ışığının direğine çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen trafik ışığının direği yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada, araç içinde bulunan iki kişi yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken kazaya karışan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
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