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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece’de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti

olay yerindeng örüntü

Adli Tıp Cenaze Elektrik Akımı Polis Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-ekiplerden görüntü
-feryat edenlerden görüntü
-genel vedetay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçemece'de yaşayan 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokakta geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Sopayla tellere vuran Özkan, birden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak'ta 3 katlı binanın terasında yaşandı. 15 yaşındaki Samet Özkan, sokaktaki elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Özkan'ın sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı. Elektrik akımına kapılan Özkan, hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, 15 yaşındaki çocuğun yakınları da sinir krizleri geçirdi. Özkan'ın cenazesi, incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılacak.
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