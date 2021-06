Küçükçekmece’de tek katlı baraka alev alev yandı

-Vatandaşların müdahalesi

- Küçükçekmece’de tek katlı barakada çıkan yangın yandaki binaya da sıçradı. Bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken can kaybı yaşanmadı. Yangın, bu akşam saat 21.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlü Çeşme mahallesinde bulunan tek katlı bir barakada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanan barakadan yükselen alevler yandaki 4 katlı binaya da sirayet etti. Barakanın arkasında bulunan binanın da bir penceresinde yanma oldu. Duman nedeniyle binadan çıkamayan diğer vatandaşları ise itfaiye ekipleri balkonlardan ve camlardan merdiven ile alarak kurtardı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı. Yangının yaşandığı sokakta yaşayan Emre Kabasakal “Biz evde oturuyorduk. Bir anda küçük bir kıvılcım geldi. 5 dakika içinde komple binayı yaktı. Allah’tan yanımızda Küçükçekmece’nin diş sağlığı hastanesi var hemen 112’ler geldi sonra itfaiye ekipleri geldi. Söndürdüler şuanda bir can kaybımız yok. Öbür tarafta mahsur kalmalar vardı. Buradakileri biz kurtardık ilk müdahaleyi oraya yaptık. Karşı apartmandakiler dumandan etkilendi orada mahsur kaldı” dedi.