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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Küçükçekmece’de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Ticari Taksi Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-otomobiller çarpıştı iki yaralı

( İSTANBUL )- Küçükçekmece’de kafa kafaya çarpıştı, takla attı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, kavşağı dönmeye çalışan ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Kaza, Küçükçekmece Halkalı İstasyon Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınşehir istikametine giden Özgür Korucu, idaresindeki 34 GG 5064 plakalı otomobil, kavşağı dönmeye çalışan Özcan Altun yönetimindeki 34 TEJ 21 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Altun’ın kullandığı otomobil takla atıp, ters döndü. Kazada her iki sürücü yaralanırken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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