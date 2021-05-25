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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece'de takip tartışmasında ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de takip tartışmasında ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

zanlının çıkışı

Kırköy Katil Zanlısı Ameliyat Trol 

-dünkü olaydan arşiv görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, bankadan para çektiği sırada kendisini takip ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden vuran zanlı, adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Abdulbaki G. hayatını kaybetti. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde yaşanmış, bankadan para çeken Bayram Y, (45) kendisini takip ettiğini öne sürdüğü Abdülbaki G, 'yi tabancayla vurarak ağır yaralamıştı. Ağır yaralı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülbaki G., ameliyata alındı. Abdülbaki G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipler ise Bayram Y’yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki sorgusu biten katil zanlısı Bayram Y, sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi. (MT-ÖFA
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