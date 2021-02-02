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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece'de sokak köpeği ipe bağlanıp göle atılarak öldürüldü

Küçükçekmece'de sokak köpeği ipe bağlanıp göle atılarak öldürüldü

Köpekten Görüntü

Sokak Köpeği Köpek Bild Akalan Gezin 

- Köpeğin bağlı olduğu yer
- Kadının ağlaması
- Ekiplerin çalışması

( İSTANBUL ) -Küçükçekmece'de sokak köpeği ipe bağlanıp göle atılarak öldürüldü İSTANBUL

- Küçükçekmece'de bir sokak köpeği ipe bağlanıp göle atılarak öldürüldü. Sabah saatlerinde Küçükçekmece Gölü kenarında gezintiye çıkan vatandaşlar gölde kıyıya bağlı bir şekilde ölü bir köpek gördü. Köpeğin ipe bağlanıp göle atılarak öldürüldüğü iddia edilirken, köpeği gölden çıkarmaya çalışan bir kadın, köpeğin zaman zaman besledikleri köpek olduğunu fark etti, gözyaşlarına boğuldu. Bir süre uğraşan kadın köpeği gölden çıkaramayınca durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekipler gölde bağlı bir şekilde bulunan köpeği çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu köpek bulunduğu yerden çıkarıldı. Köpeğin bu halini gören vatandaşlar duruma isyan ederken köpeğe bunu yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi. (VK-HK-
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