- Küçükçekmece’de silahlı yaralama: 1 yaralı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece’de bir kişi kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vurulup yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay Küçükçekmece Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen bir kişi kimliği belirsiz diğer kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsı ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekip inceleme başlattı. Ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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