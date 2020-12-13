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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Olayın yaşandığı sokaktan görüntü

Hastane Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Saldırı 

-Polis ve olay yeri incelemeden görüntü
-Sağlık ekibi ve ambulanstan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay, saat 02:00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, eli silahlı bir grup, ismi öğrenilemeyen bir kişiye sokak üzerinde silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs olayı gören vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobillerine binerek kayıplara karıştı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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