Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece’de “Sıfır Atık” Farkındalık Kampanyası

Küçükçekmece’de “Sıfır Atık” Farkındalık Kampanyası

EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

Esnaf Farkındalık Geri Dönüşüm Ekonomi Ambalaj Atıkları 

-VATANDAŞLARIN EVLERİNE GİDİLMESİ
-VATANDAŞLAR
-RÖPORTAJLAR
-GENEL VE DETAY

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Küçükçekmece’de başlatılan Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası kapsamında atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Yenimahalle pilot bölge seçilerek Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında saha ekiplerince mahalle sakinlerine geri dönüşüm için bilgilendirmeler yapıldı, poşetler dağıtıldı. Projeyle geri dönüşüme girebilecek atıklar bu poşetlere konulacak ve belediye ekipleri tarafından haftada bir gün düzenli olarak toplanacak. “Tüm Küçükçekmece’de uygulamayı düşünüyoruz” Proje hakkında konuşan Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Aylin Özgül, “Küçükçekmece Belediyesi olarak Yeni Mahalle’yi pilot bölge olarak seçtik. Ve burada haftada bir gün vatandaşlarımızın evlerinden ambalaj atıklarını kapıdan toplama yapacağız. Bu proje kapsamındaki arkadaşlarımız tek tek vatandaşlara poşet dağıtıp bilgilendirme yapmaktadır. ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için başlattığımız bir kampanya. İlk hedefimiz Yeni Mahalle daha sonra tüm Küçükçekmece’de uygulamayı düşünüyoruz” dedi.
“Bence çok güzel bir proje” Proje hakkında görüşlerini dile getiren vatandaşlardan Süleyman Kılıç, “Her bir parça geri dönüşüme döndüğü için bir ekonomik değeri olacaktır. Bence çok güzel bir proje, çok teşekkür ediyorum düşünenlere ve başlatanlara” dedi.
Çevre esnafı ise projenin geri dönüşüme önemli kazanımlar sağlayacağına dikkat çekti. (MT- HK-
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement