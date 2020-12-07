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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece’de pitbull dehşeti

Küçükçekmece’de pitbull dehşeti

Köpeğin başka bir köpeği ısırması

Köpek Kamera Pitbull Cep Telefonu 

-Diğer köpeği ısırması
-Vatandaşların ayırma mücadelesi
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Köpek parkında gezen diğer köpeklere saldırdı- Sahipleri ayırmakta zorlandı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere dişlerini geçirdi. Köpek sahiplerinin köpeklerini kurtarmak için uzun süre mücadele ettiği görüldü.
Dehşete düşürün görüntüler cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Küçükçemece’de çekildi. Ağızlık takılmadan köpeklerin parkında gezdirilen pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere adeta dehşeti yaşattı. Pitbull, önce bir köpeğin boğazına dişlerini daha sonra ise bir başka köpeğin sırtına dişlerini geçirdi. Köpek sahipleri pitbull cinsi köpeği diğer köpeklerden ayırmakta büyük güçlük çektiği görüldü.
Çevrede bulunan vatandaşlar ise alanda sürekli ağızlık olmadan pitbull cinsi köpeklerin gezdirildiğini belirtip, duruma tepki gösterdi. (EG-
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