Küçükçekmece’de otobüs ile kamyon birbirine girdi

-kaza yapan kamyon şoförü ile röp.

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( İSTANBUL )- Kazada yolcuların olmaması faciayı önledi İSTANBUL



- Küçükçekmece’de hızını alamayan yolcu otobüsü, manevra yapan hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rampa aşağı süratli bir şekilde seyir halinde bulunan, Erol Kaya kontrolündeki 34 AN 7584 plakalı belediye otobüsü, inşaat alanına girmek için manevra yapan Telat Tunç kontrolündeki 34 UJ 6675 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü kaza anını anlattı Kazaya karışan hafriyat kamyonunun sürücüsü Telat Tunç, “Dönüş yapacaktım. Mesafe de çoktu. Ben dönüş yaptım. Kaç metre mesafe varken o geldi hiç durmadı. Artık uyudu mu ne yaptı bilmiyorum. Geldi vurdu. Allah’tan otobüste yolcu yoktu. Yaralı da yoktu. Sadece maddi hasar oluştu” dedi.

Faciadan dönüldü Meydana gelen kazada, belediye otobüsünde herhangi bir yolcunun bulunmaması olası facianın önüne geçti. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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