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Küçükçekmece’de öldürülen Osman G.’nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece’de öldürülen Osman G.’nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece’de öldürülen Osman G.’nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Polis Akalan Altın Gözaltı Cinayet 

-Arşiv görüntüler
-Öldürülen şahsın fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Osman G.’nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kavgada Osman G. başından silahla vurularak öldürülmüş, Sezgin Ö. ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, cinayet olayının şüphelisi oldukları belirlenen Furkan E., Şirvan A. ve Mehmet H.T. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 3 kişi tutuklandı Osman G.’nin öldürülmesi olayının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YEŞ-ÖFA
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