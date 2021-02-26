Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece’de markette silahlı soygun

Küçükçekmece’de markette silahlı soygun

Marketten görüntü

Soygun Akalan Silahlı Soygun Hırsız Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Sokaktan görüntü
-Olay yeri inceleme
-Detaylar

( İSTANBUL )- Küçükçekmece’de marketi soyan hırsızlar 15 bin lira çaldılar İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir markete müşteri gibi gelen hırsızlar kasiyeri silahla tehdit ederek kasadaki 15 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Markete müşteri kılığında giren ve yüzlerinde cerrahi maske olan iki soyguncu bir süre içeride gezdikten sonra kasaya yöneldi. Kasada duran market çalışanını silah ile tehdit eden soyguncular kasadaki 15 bin TL’yi alarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri de soygunun gerçekleştiği marketin içinde ve dışında incelemelerde bulundu. Polis ekipler kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. (FT- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı