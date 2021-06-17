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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece’de kağıt fabrikasındaki yangın devam ediyor

Küçükçekmece’de kağıt fabrikasındaki yangın devam ediyor

Drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)- Kağıt fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi İSTANBUL

Fabrika Kağıt Fabrikası Yangına Müdahale 


- Küçükçekmece’deki kağıt fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Kağıt fabrikasındaki yangına müdahale anları drone ile havadan görüntülendi. Yangın saat 00.00'da Küçükçekme Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkmıştı. Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor. Yangın havadan drone ile görüntülendi Yaklaşık 2 saattir devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale anları ise havadan drone ile görüntülendi. (DH-
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