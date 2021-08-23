Küçükçekmece’de kadını yangından kurtarırken ayağı yandı

-hortumla müdahele etmeye çalışanlardan görüntü

-itfaiye müdahalesi

-yaralı vatandaştan görüntü ve röp

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- Küçükçekmece evde çıkan yangını hortumla söndürmeye çalıştılar İSTANBUL



- Küçükçekmece’de, iki katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan yaşlı kadını kurtarmaya çalışan bir kişinin ayağı yandı. Yangın, 15.20 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi 1. Bıldırcın Sokaktaki 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın birinci katındaki oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer odalara da sirayet etti. Mahsur kalan yaşlı bir kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangında kadını kurtarmaya çalışan Ekrem Sati, isimli vatandaşın ayağının yanması sonucu yaralandı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Ayağından yaralanan Sati, ambulansa götürülerek tedavisi yapıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde maddi hasar yaşandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan yangın sırasında bazı vatandaşların canlı yaptığı, bazılarının ise dumanların içine dalarak, yangını izlediği görüldü.

Evin içinde benzin olduğunu söyleyen Ekrem Sati, “Bir tane kadın vardı içerde, onu çıkartayım dedim. Sonra ateş fazla yoktu içerde, onu da söndürdüm. Evin içinde benzin varmış, benzin bir anda alev aldı içinde kaldık. Ayağım bileğe kadar yandı. Ondan sonra dışarı çıktım” diye konuştu.

(MT-

