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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece’de kadına şiddet kamerada

Küçükçekmece’de kadına şiddet kamerada

Kadının sokak ortasındaki görüntüsü

Kamera Uttu Kadına Şiddet 

-Adamın kadını tutuması
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir şahsın sokak ortasında kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı. Küçükçekmece Söğütlüçeşme Menderes Sokağı’nda bir şahsın kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kadının kendisini tutan adamla mücadele ettiği sonrasında yere düştüğü görülüyor. Ardından şahsın, yerden kalkan kadının eşyalarını toplarken, kadının kolundan da tuttuğu görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.
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