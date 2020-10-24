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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece’de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçakladı

Küçükçekmece’de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçakladı

Polis ve sağlık ekipleri

Polis Kadın Cinayeti Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Cesedin ambulansa taşınması
-Çevredeki vatandaşlar
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir apartman dairesinde yaşanan aile içinde tartışma ölümle bitti. Karısını defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman dairesinde yaşayan aile içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası M.Ü., karısı S.Ü.’yü defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda S.Ü.’nün, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli M.Ü. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, S.Ü.’nün cansız bedeni ambulansa bindirilerek Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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