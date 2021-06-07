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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan laf atma kavgası kamerada

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan laf atma kavgası kamerada

kavga anından görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

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- Küçükçekmece’de, iki grup arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ş.Y, ile A,Ş, kız arkadaşlarıyla kaldırımda oturduğu sırada iki kişi yanlarına geldi. Kaldırımda oturan grubun yakınına oturan S.G, ile L.S, yanlarında bulunan kızlara laf attığı ileri sürüldü. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Devam eden kavgada Ş.Y, yanındaki bıçağı çıkararak laf attığı ileri sürdüğü L.S’yi yaraladı. Bacağından yaralanan L.S, yere yığıldı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga eden tarafları ayıran Küçükçekmece polis ekipleri, L.S’yi yaralayan şüpheli Ş.Y’yi gözaltına alırken, ifadelerine başvurmak amacıyla kavgaya karışan diğer şahısları da karakola götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu, gözaltına alınan zanlının ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan kavga vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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