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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Küçükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kazaya karışan araçlar
-Röportajlar
-Kazaya karışan vatandaşların ağlaması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de dönüşün yasak olduğu bölgede manevra yapan araç ile karşı şeritten gelen aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, Küçükçekmece Atakent 223. Cadde’de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, U dönüşünün yasak olduğu bir bölgeden dönüş yapan 34 FA 1093 plakalı araç, karşı şeritten gelen Merve G. (32) idaresindeki 34 DTT 216 araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Merve G. idaresindeki araç savrularak kaldırımdaki Tuğçe Uslu’ya çarparak yaralanmasına sebep oldu. Kazada araç içerisinde bulunan Merve G.’nin 3 yaşındaki kızı Asel Zehra G. şans eseri yara almadı.Araç sürücüsü polis merkezine götürüldüKazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 34 FA 1093 plakalı araç sürücüsü Halkalı Polis Merkezine götürüldü.“U dönüşü yasak olan yerden döndü”3 yaşındaki çocuğuyla direksiyon başında olan Merve G.’nin eşi İbrahim G., “Eşim, Atakent içerisinden gelmek suretiyle Halkalı yönüne ilerlemekte. 34 FA 1093 plakalı araç, U dönüşü yapmak yasak yazısının olduğu yerden bu sokağa doğru dönmek istiyor. O sırada eşim aşağıdan geliyor. Bu şekilde kaza oluyor. O sırada yoldan geçen yayaya da çarpıyor. Yayanın ayağında ciddi bir hasar var. Eşimin şu an boynunda kemer izleri mevcut. Araçta 3 yaşında çocuğum da vardı. Çocuğumun durumu da eşimin genel durumu da iyi” şeklinde açıkladı.
Kazada yaralanan yaya Tuğçe Uslu’nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
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