Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Küçükçekmece’de iki aile arasında kız alma verme kavgası: 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece’de iki aile arasında kız alma verme kavgası: 2 yaralı

Küçükçekmece’de iki aile arasında kız alma verme kavgası: 2 yaralı

Sokaktan görüntü

Polis Hastane Kalaba Polis Ekipleri 

-Hastane önü
-Hasarlı araba
-Hastanede gerginlik
-Polis şeridi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de iki aile arasında kız alma verme mevzusu yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Köşk Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan iki aile arasında kız alma verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aileler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada aile üyesi 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Hastaneye gelen yaralıların ailesi hastanede taşkınlık çıkarttı. Aile fertlerini sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri bir süre sonra kalabalığı dağıttı.
Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı