Küçükçekmece’de iki aile arasında kız alma verme kavgası: 2 yaralı

-Hastane önü

-Hasarlı araba

-Hastanede gerginlik

-Polis şeridi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece’de iki aile arasında kız alma verme mevzusu yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Köşk Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan iki aile arasında kız alma verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aileler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada aile üyesi 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Hastaneye gelen yaralıların ailesi hastanede taşkınlık çıkarttı. Aile fertlerini sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri bir süre sonra kalabalığı dağıttı.

Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

