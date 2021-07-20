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Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti

Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti

Sahilden Görüntü

Doğum Günü Kamera Doğum Günü Partisi Havai Fişek Trol 

-Havai fişeklerin sağa sola saçılması
-Grubun tartışması
-DETAY

( İSTANBUL - ÖZEL)- Partide kullanılan havai fişekler kontrolden çıktı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de Suriyeli bir grup vatandaş göl kenarında çocuklarına doğum günü partisi düzenledi.
Parti sırasında kullanılan havai fişekler kontrolden çıkınca, vatandaşlar büyük panik yaşandı. O anlar kameraya yansıdı. Küçükçekmece’de bir grup Suriyeli vatandaş çocuklarına göl kenarında doğum günü partisi düzenledi.
Çocukları için sahili balonlarla süsleyen grup uzun süre eğlendi. Bir süre sonra sahilde havai fişek fırlatan grup sahilde büyük korkuya neden oldu. Grubun attığı havai fişekler kontrolsüz bir şekilde patlayarak vatandaşların üzerine geldi. Sahilde büyük bir korkuya paniğe neden olan bu olayın ardından vatandaşlar ile grup arasında kavga çıktı. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar tarafından balonlar patlatılarak grup diğer vatandaşlar tarafından sahilden çıkartıldı. (VK-ÖFA
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