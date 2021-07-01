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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece'de eski tül fabrikasında yangın

Küçükçekmece'de eski tül fabrikasında yangın

Drone görüntüsü

Fabrika Yangın Altın Trol 

-Olay yeri
-dumanlardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU-DRONE)- Eski fabrikaya ait boş binada çıkan yangın drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Küçükçekmece'de eski bir tül fabrikasına ait binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Boş fabrikada çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgilere Gültepe Mahallesi Şehit Özgür Güven Caddesi'nde bulunan eski bir tül fabrikasına ait boş binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Fabrikada bulunan atık yağların yangına neden olduğu iddia edildi. Yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmadı. Boş fabrikada çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
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