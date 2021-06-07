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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece’de elektrik çalışmasında su borusu patladı, mahalleli panik içinde kaçıştı...O anlar kamerada

Küçükçekmece’de elektrik çalışmasında su borusu patladı, mahalleli panik içinde kaçıştı...O anlar kamerada

patlama anında kaçışan vatandaşlardan görüntü

Kamera Patlama Anı Kaçış 

-patlayan suyun akmasından görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde BEDAŞ ekiplerinin elektrik çalışması yaptığı sırasında su borusu patladı. Patlama anı kameraya yansırken, vatandaşlar ise panik içinde kaçmaya başladı.
Olay, saat 14.10 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BEDAŞ ekipleri caddede onarım ve bakım çalışması yapmaya başladı.
İş makinesi çalışma yaptığı sırada su borusunu kırarak, patlattı. Su metrelerce yükseğe çıktı. Suyun patladığını gören vatandaşlar ise panikle kaçmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri, suyu kapattı. Ekipler daha sonra boruyu tamir etti. (MT-ÖFA
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