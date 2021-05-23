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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada

Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada

Sürücünün drift attığı görüntüler

Para Cezası Sürücü Belgesi Polis Merkezi Harekete Geç Polis Ekipleri 

-aracın görüntüsü
-şahsın görüntüsü

( İSTANBUL -EK)- Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından gözaltına alınan sürücü hakkında 9 bin 378 bira idari para cezası uygulandı İSTANBUL

- Küçükçekmece'de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda, o anları da kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü hakkında 9 bin 378 bira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Birinci İkitelli Caddesi üzerinde dakikalarca abart egzozlu aracıyla drift atan sürücü, kayda aldığı o anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri 34 CLY 612 plakalı aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren şahsın Sebahattin Ç olduğunu tespit etti. Usulsüz çakar tertibatı da kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alınarak polis merkezine getirildi.
Sebahattin Ç. hakkında drift attığı için 6 bin 700 lira, abart egzoz kullandığı için bin 339 lira ve usulsüz çakar-siren tertibatı kullandığı için de bin 339 lira olmak üzere toplamda 9 bin 378 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Sebahattin Ç'nin sürücü belgesine de 2 ay süre ile geçici olarak el konuldu.
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