Küçükçekmece’de dernek lokaline silahlı saldırı: 1 yaralı



- Küçükçekmece’de bir dernek lokaline kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı. Olay, saat 22:30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Rıfal Ilgaz Caddesi üzerinde bulunan bir dernek lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan ve bir derneğe ait olan lokale, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda lokaldeki yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yapmasının ardından yaralı Muhammet A., ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.



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