Küçükçekmece’de dehşete düşüren olay

-Şahsın emniyete götürülmesi



( İSTANBUL -EK)- Yavru kedileri evine alarak yediği tespit edilen Japonya uyruklu bir kişi yakalandı İSTANBUL



- Küçükçekmece’de binanın önündeki yavru kedileri evine alarak yediği tespit edilen Japonya uyruklu şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şubesine teslim edildi.Olay, 14 Haziran günü saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesinde yaşayan Japonya uyruklu D.M. isimli şahsın, binanın önündeki yavru kedileri evine götürmesi ve evinden pis kokular gelmesi üzerine vatandaşlar duruma müdahale etmek istedi. Vatandaşlarla Japonya uyruklu D.M. arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma sırasında D.M. polis çağır diyerek vatandaşlara yönelik tepki gösterdi. Şahsın bu tavrı üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri D.M.’nin evinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada Japonya uyruklu D.M.’nin kedileri önce öldürüp sonra yediğini tespit etti. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen D.M.’ye Hayvanları koruma kanununa göre 10 bin 375 TL cezai işlem uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan D.M. sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şubesine teslim edildi.

